المشرف على خطة ” السعودية للكهرباء ” في الحج يتفقد الخدمة الكهربائية بجسر الجمرات استعداداً للعقبة الكبرى

سعيد العجل(صدى):

تفقد المهندس عبد السلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي المشرف العام على الخطة التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء في الحج، مصادر التغذية الكهربائية لمرافق جسر الجمرات في مشعر منى، وذلك استعداداً لرمي حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى يوم غدٍ الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد المشرف العام على الخطة التشغيلية الكهربائية في الحج محطة الجمرات الشرقية ومحطة الجمرات الغربية ووقف على جاهزيتهما، واستعدادات خبراء ومهندسي الشركة في مواقع التغذية المختلفة، وكذلك الفرق الفنية وفرق الطوارئ بمراكز الانطلاق التابعة للجسر.

وشدد العمري على ضرورة يقظة وجاهزية الفرق الفنية المرابطة في المحطات المغذية لجسر الجمرات خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية أيام التشريق، حرصاً على استقرارية الخدمة الكهربائية بجميع مرافق الجسر، لتوفير أقصى سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال المراحل المختلفة لرمي الجمرات.