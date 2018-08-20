مصير شعر 2.3 مليون حاج بعد حلقه

علي القحطاني (صدى):

يقوم الحجاج بقص شعرهم أو تقصيره، في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، في مشعر منى.

ويشهد مشعر منى، أكبر عدد من الناس الذين يقومون بقص شعرهم في آن واحد، كل عام، إلا أنه من غير المعروف مصير كل هذه الكمية من الشعر.

ويوجد في مشعر منى، 4 مواقع للحلق، يتم تنظيفها بـ36 مكنسة كهربائية، حيث يجمع الشعر بالشفط ويتم تكييسه ومن ثم ينقل إلى المرمى كنفايات، وتدفن، ويقوم بذلك الآلاف من عمال النظافة.

وبدأ جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة حيث سيصلون بها المغرب والعشاء ويقفون بها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.