خادم الحرمين الشريفين يحقق حلم جندي مصري بالحج بعد فقدانه قدمه

علي القحطاني (صدى):

تفاجأ الحاج ” ياسر جودة السيد ” ، بتلقيه مكالة الهاتفية لإبلاغه بذهابي للحج، بالرغم من رجله المبتورة، إثر حادثة إطلاق صاروخ على حافلة كان يستقلها في عام 2013م، لينهي بذلك خدمته التي امتدت 25 عامًا في السلك العسكري المصري.

قال الحاج ” ياسر ” ، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ” _حفظه الله _ حقق حلمه الذي كان يراه مستحيلًا نتيجة إصابته وسيره على قدم واحدة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية.

وسرد الحاج ” ياسر” ، أحداث إصابته التي تعرض لها عام 2013 والذي شهد أحداثًا دامية بسبب محاولة الإرهابيين زعزعة أمن وسلامة مصر وشعبها وجعلها أداة سهلة في أيادي قوى الشر.

ولفت الحاج ” ياسر” ، إلى أنه أصيب بمدينة رفح شمال سيناء بعد سقوط صاروخ على حافلة كان يستقلها، مما أدى إلى إصابته في رجله وتم تقديم كافة سبل العلاج له، فيما قرر الأطباء بتر رجله حفاظًا على سلامته وتركيب طرف صناعي متحرك لتنتهي خدمته العسكرية التي أمضى فيها 25 عامًا ولا يزال يفتخر بها ويعتبرها وساماً على صدره في حماية مصر.

وأشار الحاج ” ياسر” ، إلى أنه أتي لأداء العمرة قبل عامين وكنت أحلم بأن أحج ولكن هذا الحلم أشبه بالمستحيل لوضعي الصحي إلا أن الملك سلمان حقق هذا الحلم، وكم هي سعادتي “.

وأختتم الحاج ياسر قوله: ” أتمنى أن أنعم بطرف ثابت بإمكانيات عالية تسهل لي تحركاتي والاستغناء عن الطرف المتحرك والعكازي ” .