بالصور..” الحبسي ” يقدم كأس السوبر للطفل الناجي من حادث الأسرة السعودية
قام حارس مرمى نادي الهلال الدولي العماني علي الحبسي بزيارة الطفل سعود العباد في مستشفى نزوى في سلطنة عمان عقب الحـادث الذي تعرضت له أسرته، حيث قدم كأس السوبر للطفل.
كما قدم له قميصه الذي خاض به المباراة، والتي حقق فيها الهلال لقب السوبر أمام الاتحاد في لندن.
ويشار إلى أن أسرة سعودية في سلطنة عمان تعرضت لحادث مروع توفى 7 أشخاص، وأصيب 6 آخرون.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفرح قلبك يالحبسي زي ما فرحت طفل امسى يتيم