” لوف ” يحلل أسباب إخفاق ألمانيا في المونديال الروسي

ماجد محمد(صدى):

يواصل المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف، تحليل أسباب وملابسات إخفاق المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، خلال اجتماع سيعقد غداً الثلاثاء مع مسؤولين من الاتحاد، وكذلك رابطة الدوري الألماني.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الاجتماع مع لوف سيحضره رئيس الاتحاد راينهارد جريندل، ورئيس رابطة الدوري الألماني، راينهارد راوبول، ومسؤولين من 5 أندية بالدوري الألماني، وممثلين أخرين لرابطة الدوري، إلى جانب مدير المنتخب أوليفر بييرهوف.

وسيناقش الاجتماع التغييرات المحتملة لتصحيح المسار بعد الإخفاق في المونديال الروسي، ومن المقرر ان يعقد اجتماع آخر الجمعة المقبل، حيث سيعرض خلاله لوف خططه المستقبلية للمنتخب الألماني، أمام مسؤولي الاتحاد الألماني، من المقرر أن يعقد لوف مؤتمرا صحفيا يكشف فيه عن مسار عودة المنتخب الألماني إلى النجاح من جديد.

وسيعقد لوف مؤتمرا صحفيا في 29 أغسطس الجاري يكشف فيه عن مسار عودة المنتخب الألماني إلى النجاح من جديد، كما سيعلن عن قائمة المنتخب تمهيدا للعودة إلى المنافسات ، عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا في سبتمبر المقبل.