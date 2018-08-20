الكشف عن ” رينو لوجان ستب واي ” بتصميم أكثر شراسة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

العديد من شركات السيارات تحاول تحويل سياراتهم التقليدية لتصبح أكثر شراسة لتوفير مستويات مختلفة من النجاح, ومنهم شركة رينو الفرنسية التي بدأت في محاولة دخول سوق السيارات التقليدية المرتفعة عن الأرض مع اصدارات ستب واي . ومن بين السيارات التي أعلنت عنها الشركة أخيراً في صورة نسخة ستب واي موديلات رينو لوجان.

وزودت لوجان التقليدية السيدان بجسم أكثر شراسة من حيث الباقة الخارجية مع تعليق أكثر ارتفاعاً بصورة متوسطة ويمكن مقارنة السيارة بفولفو S60 كروس كانتري وهي من السيارات الحديثة القليلة التي تتواجد في هذه الفئة من السيارات ولكنها تم وقف انتاجها العام الجاري.

ويعرف أن رينو تصنع سيارتها لوجان في روسيا حيث تباع هناك, وتأتي السيارة هناك بمحرك بقوة 82 حصان كما تتوفر نسخ بقوة 102 و113 حصان لمحركات من 16 صمام, كما تتوفر نسخ أوتوماتيك من السيارة سواء 5 أو 4 سرعات مع نظام توزيع عزم الدوران. وأبطأ النسخ تستغرق 15 ثانية للتسارع الي 100 كم كما توجد نسخة ديزل 1.5 لتر بقوة 90 حصان وناقل مانيوال 5 سرعات.

ويمكن اعتبار اطلاق لوجان ستب واي كرد فعل على سيارة مثل لادا فيستا كروس والتي تعتبر كذلك جزء من تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي وربما يتشاركان نفس المحركات هي ورينو لوجان. وستتمتع لوجان الجديدة في ثوب ستب واي بنظام اندرويد أوتو وحساسات ركن ومقاعد امامية بنظام التدفئة.