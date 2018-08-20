مودريتش معلقًا على إنتقاله لميلان: هذا أكبر هراء في التاريخ

ماجد محمد(صدى):

أنكر الكرواتي ” لوكا مودريتش ” لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تواصله هذا الصيف مع إنتر ميلان من أجل الانتقال لصفوف النادي الإيطالي.

وجاء ذلك بعد نشر ” مودريتش ” تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل ” إنستغرام ” قال فيها : ” هذا أكبر هراء في التاريخ “.

هذا وكانت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية، نقلت عن ” لاغازيتا ديلو ” سبورت، أن مودريتش دافع عن إنتر ميلان أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الذي تواصل معه بعد شكوى قدمها ريال مدريد ضد الفريق الإيطالي لسعيه لضم لاعبه دون إذن منه.

وقالت ” الصحيفة ” ، إن مودريتش أبلغ فيفا أنه من طلب من وكلاء أعماله الاتصال بإنتر ميلان لرغبته في اللعب بجانب مواطنيه ” إيفان بيريسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فيرساليكو “.