ميلانيا قد تواجه خطر الترحيل

واشنطن(صدى):

أفادت مساعدة سابقة في البيت الأبيض، بأن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب قد تواجه خطر الترحيل من أمريكا إذا انفصلت عن زوجها.

وقالت أموروزا مانيغولت نيومان، في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان ” Unhinged ” والذي صدر الأسبوع الماضي، إنه إذا كانت السيدة الأولى ستختار الطلاق من زوجها، فإن دونالد ترامب سيجد طريقة لترحيلها إلى بلدها السلوفينية.

و كتبت ” أموروزا ” ، أنه إذا كانت ميلانيا ترامب ستسبب لدونالد ما وصفته ” الإذلال النهائي ” ، فإنه يمكن أن يجد طريقة لإبطال جنسيتها.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن الكتاب يوضح كيف أن دونالد قد يجد طريقة لترحيل زوجته إذا اختارت الانفصال عنه خلال فترة رئاسته، وذكر في الكتاب : ” إذا كانت ميلانيا ستحاول أن تسحب الإذلال النهائي وتتركه وهو في منصبه، فسيجد طريقة لمعاقبتها ” .