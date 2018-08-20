فتاة تعالج والدتها المسنة من آفة التدخين

سعيد العجل(صدى):

في بادرة جميلة قامت فتاة بالتواصل مع جمعية مكافحة التدخين بالرياض نقاء وابدت حزنها على حال والدتها مع التدخين وانها تجاوزت السبعين عاما وتعاني من أمراض كثيرة وترغب في تركها هذا الداء حفاظا على صحتها فبدأت الاخصائية نورة العنزي في محاولات إقناع الام وبعد أربعين يوما استجابت الام وبدأت الجلسات العلاجية لترك هذا الداء المدمر للصحة

وقدمت مديرة القسم النسائي بجمعية نقاء الاستاذة اشواق الأحمدي شكرها وتقديرها للفتاة على برها بوالدتها وحرصها عليها حتى توقفت وتركت التدخين

وحثت الأحمدي أفراد المجتمع بالتواصل مع الجمعية والاستفادة من الخدمات المقدمة للمساعدة في ترك آفة التدخين

وقد تم تخصيص جوال للرد المباشر والمساعدة الفورية للحالات التي تحتاج إلى إقناع ومشوره

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