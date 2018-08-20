بالصور.. ” العجوز عائشة ” أحبت العزلة والعيش مع السباع لـ40 سنة

تركي السالم(صدى):

قررت عجوز ثمانينية تدعى ” عائشة غزواني “، الإنعزال عن العالم والعيش بمفردها في في غرفة حجرية متهالكة في ” تلة جبل صماد ” لا تصل إليه السيارات بمنطقة جازان، وذلك لمدة 40 عامًا تؤنسها في وحدتها بعض أغنام ترعاها، وبندقية تلوذ بها حين الخوف من سباع الجبل.

أصرت ” العجوز ” ، على العيش وحيدة في رؤوس الجبال بين السباع والأشجار والأحجار، بعد رحيل زوجها منذ أربعة عقود، ومات اثنان من أولادها، وعلى الرغم من محاولة أقاربها إقناعها بترك مكانها والعيش معهم، لكنها رفضت.

ولم يتمكن أقارب ” عائشة ” ، من توفير مسكّن لها في موقعها الحالي، لصعوبة تضاريس المنطقة التي تعيش فيها العجوز الثمانينية، ولأن الطريق إلى بيتها يستغرق ساعتين مشيًا على الأقدام، يقوم أحد أقربائها بشراء متطلباتها من المواد الغدائية وأعلاف المواشي ويدفع عليها أجرة لمن يوصلها إلى مسكنها.

ومن جانبه قال ” جابر الغزواني ” ابن أخ ” عائشة ” : حاولنا مرارًا إقناعها بترك مسكنها الحالي واصطحابها معنا في بيوتنا، لأن لها فضلًا علينا أيام شبابها، لكنها رفضت وقالت: ” راحتي في مكاني ” ، وأوصتنا في حالة عجزها وعدم قدرتها على المشي، بحملها على الأكتاف.

ومن جانبه تفاعل المهندس ” أحمد القنفذي ” مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، مع قصة ” عائشة ” وأكد أنه سيتم مباشرة الحالة من قبل فريق من الرعاية والضمان بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للدراسة واقتراح كل المساعدات التي تضمن حياة كريمة للمسنة.