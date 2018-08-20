رولزرويس Sweptail تعود للظهور العلني من جديد

لندن(صدى):

النسخة الوحيدة من نوعها من رولزوريس Sweptail ظهرت في العام الماضي, واعتبرت وقتها السيارة الأغلى في التاريخ وقد عادت من جديد لتستعد للظهور خلال نسخة حدث كونكورس دي اليجانس كجزء من السيارات الكلاسيكية الطابع المستقبلية.

ويبلغ سعر السيارة الوحيدة من نوعها 13 مليون دولار وقد عرضت في حدث خاص العام الماضي لملاك رولزرويس وكانت واحدة من أكثر السيارات اثارة في تاريخ شركة رولزرويس البريطانية. وهي من بين السيارات القليلية ذات المقعدين التي تم تصنيعها من قبل الشركة وتأتي بوحي سيارات الثلاثينيات كما ان الجزء الخلفي من السيارة مستوحى من اليخوت الفاخرة وبالتحديد يخت رولزرويس Boat Tail speedster.

وقد أزالت الشركة المقاعد الخلفية للسيارة في صالح توفير رف خشبي متوسط مع شفة زجاجية مضيئة مع قضبان ترتبط بالرف وسقف زجاجي يحيط بالجزء الخلفي من السيارة. وسيتم عرض هذه السيارة في الحدث المميز المرتقب مع سيارات مثل أستون مارتن زاجاتو وماكلارين سينا.