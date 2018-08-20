الفيصل : موسم حج هذا العام قٌدّمت فيه صورة جديدة للإدارة والتقنية ساعدت

واس(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا , على جميع التسهيلات التي قُدمت لحجاج بيت الله الحرام حتى وصولهم إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المبارك الذي يقف فيه أكثر من مليوني حاج يبتهلون فيه لله عز وجل مقدمين للعالم أجمع أروع الصور الإسلامية والأخلاق والتسامح والسلام ، سائلاً الله تعالى أن يتمم لهم حجهم بالمغفرة والسلامة والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين, وأن يعيننا على خدمتهم لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال سموه في لقاء أجرته معه قناة السعودية , “إنه تم تقديم صورة جديدة للإدارة والتقنية لتسهيل وسرعة إنجاز الإجراءات للحجاج عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لتفويج الحشود لتحقيق نجاح خطط هذا العام بشكل منقطع النظير, مشددًا على أنه يستطيع كل سعودي أسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين بأن يفخر بما تقدمه المملكة في موسم حج هذا العام 1439هـ, مبينًا أن استخدام التقنية سهل وذلل الكثير من الأمور التي كانت تحول دون الخدمة الكاملة , داعيًا الله أن يتقبل من الجميع كل مابذلوه من جهد ومن إدارة مميزة وعمل جاد مثمر وجدناه على الساحة وفي الشوارع والمخيمات والمنافذ والطرقات والنقل وفي كل الأمور التي تخص الحاج وما يقوم به المنفذ السعودي الذي يعتز بخدمة هذه الحشود التي توافدت من جميع أنحاء العالم”.

وفي سؤال حول عدم رد سموه على الأصوات التي تهاجمه وخاصة في موسم الحج , قال :” أنا لايهمني أن أهاجم كشخص أو كعامل من العمال الذين يفخرون بالعمل تحت راية المملكة العربية السعودية :”لاإله إلا الله محمد رسول الله” ولايغيضني مايقولون عني إذا كانت القيادة في هذه البلاد والشعب السعودي في هذه البلاد راضين عما أعمل , ولم أعمل لأُرضِي من هم خارج هذه البلاد , أنا أعمل لأُرضِي قيادتي وأبناء وطني , وإذا سعدت ونجحت في رضاهم فالحمد لله على ذلك وأما غيرهم فالموضوع سيان.