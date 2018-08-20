جريمة بشعة.. شيطان يغتصب طفلة ويخنقها حتى الموت

الجزائر(صدى):

شهدت مدينة وهران الجزائرية جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وخنقها حتى الموت.

وفي تفاصيل الواقعة التي كشفتها محكمة جزائرية أنّ الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات، تعرضت للاغتصاب والخنق، قبل أن يتم نقلها في كيس بلاستيكي، ورميها بمكان خالٍ بجوار إحدى العمارات الواقعة بمدينة وهران.

وأوضحت المحكمة انه تم معاينة آثار عنف على الضحية، تتمثل في اعتداء جنسي ورضوض على مختلف أنحاء الجسم، وآثار خنق على مستوى الرقبة ، مبينة أن الجريمة ارتكبت من قبل شخصين.

وأضافت: قام المتهم الرئيسي وهو جارها وعمره 15 عاماً، باستدراج الطفلة إلى بيته، عندما خرجت من منزلها لشراء بعض الاحتياجات من متجر الحي، ليعتدي عليها جنسيا، قبل أن يقدم على خنقها للتخلص منها حتّى لا يكتشف أمره، في حين قام شخص ثانٍ بمساعدة الجاني على نقل جثة الضحية على متن مركبته ورميها.