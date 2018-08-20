” الجزيرة ” تقع في شر أعمالها وتقرصن بث قناة السعودية.. معلقين: ليس غريبا

طلال الضوي(صدى):

تزعم قناة الجزيرة القطرية، دائمًا الشرف والأمانة والمهنية في العمل، إلا أنها وقعت في شر أعمالها بعدما قرصنت بث قناة السعودية فكانت سقطة مهنية فادحة لها تكشف كذبها.

وقرصنت الجزيرة، بث قناة السعودية وسرقت بالصوت والصورة لحظات توافد الحجاج إلى منى ومشعر عرفات، وحاولت إخفاء شعار القناة من البث.

وأعرب رواد موقع ” تويتر ” ، عن غضبهم واستنكارهم لما فعلته الجزيرة ولك عبر وسم ” قناة الجزيرة تسرق بث السعودية ” ، مؤكدين من خلاله أنه ليس غريبًا عليها سرقة البث، وما تفاعله من تناقضات.

وقال أحد المغردين : ” هذه القناة “وكر الإرهاب والمرتزقة” أشغلت العالم ببكائها ونياحها لقرصنة بثها ؛وتدعي المثالية والشرف ،واليوم تقوم بسرقة البث من القناة السعودية وتحاول إخفاء شعار القناة ولم تستطع !وهذه من التناقضات التي نراها ما بين فترة وأخرى ” .

وأضاف معلق أخر : ” وصل بهم الحال من التردي والكذب والتزيف الى سرقة البث وش عاد وش باقي ما فعلته قناة الكذب والتحريض ” .

فيما ذكر أخر : ” هذه قناة هدفها بث الفتنة والحقد بين الشعوب العربية والولايات المتحدة الامريكية في تصريحً لها انها ستركز على محتوى هذه القناة وقريباً ستقفل باذن الله ” .