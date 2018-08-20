بالفيديو .. حفيدتا ” غادة عبد الرازق ” تثيران إهتمام رواد التواصل

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” ، مقطع فيديو اليوم لحفيدتيها في الشارع وهما تلعبان بطريقة طريفة بين المارة،غير آبهين بمن هم حولهما، وسط ضحكات جدتهما والتي تقضي عطلتها الصيفية مع ابنتها والطفلتين في اليونان.

وأظهر ” الفيديو ” حالة السعادة والفرحة التي غمرت الفنانة نتيجة حركاتهما العفوية والطفولية وانتقلت لشراء الآيس كريم مع حفيدتيها واللتان بدتا في حيرة باختيار الطعم والألوان.

وتعرضت الفنانة ” غادة ” ، عبد الرازق للكثير من الانتقادات خلال رحلتها الصيفية هذه بسبب ملابسها الجريئة، وحركاتها التي وصفت بأنها ” طفولية ” ولا تليق بمكانتها الفنية وتاريخها التمثيلي، إلا أنها تصر على استكمال عطلتها غير آبهة بكل التعليقات.