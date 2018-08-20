المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا شمال شرق نيجيريا وشمال شرق إسبانيا

واس(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا على قرية في شمال شرق نيجيريا، ومركز للشرطة شمال شرق إسبانيا.

وأكد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، ومملكة إسبانيا الصديقة في محاربة العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وختم المصدر تصريحه بتقديم تعازي المملكة لأسر الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية ومملكة إسبانيا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.