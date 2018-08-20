مريم حسين تثير سخرية جمهورها .. والسبب: خروف العيد

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية المثيرة للجدل مريم حسين سخرية جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو يظهر تواجدها في السوق لشراء خروف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأبان الفيديو الفنانة المغربية أثناء طلبها من البائع أن يريها وجه الخروف ، ليفعل ذلك فتقول: “أيوا، أعجبني”، الأمر الذي عرضها للسخرية.

وعلق النشطاء على طريقتها في اختيار الخروف بتعليقات ساخرة، معتبرين أن تصرفها مضحك وبأن لا أحد يختار الخروف من وجهه بل بحسب شكل جسمه ووزنه، لافتين إلى أنه أصبح هناك “اتيكيت” لاختيار خروف العيد أيضاً.