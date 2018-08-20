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بالصور.. الحجاج في جبل عرفات قبل 129 عام بعدسة أول فوتوغرافي مكي

بالصور.. الحجاج في جبل عرفات قبل 129 عام بعدسة أول فوتوغرافي مكي
علي القحطاني (صدى):

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مجموعة من الصور القديمة والنادرة للحج وذلك خلال عام 1889 و أخري عام 1933.

نشر” حساب حج 1439هـ ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم مجموعة من صور إلتقطها أوّل مصوّر فوتوغرافي مكّي في المدينة المُقدسة يدعى ” السيد عبدالغفار ” ، وذلك بموسم الحج عام 1889.

وأظهرت ” الصور” الملتقطة خيام الحجّاج في جبل عرفات، قديمًا أثناء أداء الشعائر المقدسة.

وفي الإطار ذاته نشر حساب شركة ” أرامكو ” السعودية، صورة توثق عددًا من الحجاج يصعدون على متن الحافلات في جدة للانتقال مسافة 65 كيلو مترًا إلى مكة المكرمة في 6 أبريل 1933م.

وأكد ” الحساب ” على أن عدد الحجاج حينها بلغ حوالي 20 ألف حاج، خلال هذا الموسم.

 

 

 

 

 

 

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11094 ] نشر منذ 18 دقيقة

سبحان الله العظيم

الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

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