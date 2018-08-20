بالصور.. الحجاج في جبل عرفات قبل 129 عام بعدسة أول فوتوغرافي مكي
تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مجموعة من الصور القديمة والنادرة للحج وذلك خلال عام 1889 و أخري عام 1933.
نشر” حساب حج 1439هـ ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم مجموعة من صور إلتقطها أوّل مصوّر فوتوغرافي مكّي في المدينة المُقدسة يدعى ” السيد عبدالغفار ” ، وذلك بموسم الحج عام 1889.
وأظهرت ” الصور” الملتقطة خيام الحجّاج في جبل عرفات، قديمًا أثناء أداء الشعائر المقدسة.
وفي الإطار ذاته نشر حساب شركة ” أرامكو ” السعودية، صورة توثق عددًا من الحجاج يصعدون على متن الحافلات في جدة للانتقال مسافة 65 كيلو مترًا إلى مكة المكرمة في 6 أبريل 1933م.
وأكد ” الحساب ” على أن عدد الحجاج حينها بلغ حوالي 20 ألف حاج، خلال هذا الموسم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11094 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبحان الله العظيم
الحمد لله على نعمه التي لا تحصى