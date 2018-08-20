بالفيديو.. مكة تستقبل حجاجًا قطريين.. وقطر لا زالت تنفي!
استقبلت المشاعر المقدسة، 500 حاج قطري قدموا عبر رحلات جوية من مطاري الكويت ومسقط.
وظهر في بث مباشر لقناة ” العربية ” ، وصول الحجاج القطريون إلى مطار جدة في الأيام الماضية، إلا أنهم تحفظوا على التعليق خوفًا من عواقب الظهور الإعلامي لهم الذي ينفي ما تدعيه قطر.
وكذَّبت الخارجية القطرية البث المباشر الذي قدمته القناة، فيما ورد من المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي في تغريدة له نفي وصول الحجاج القطريين إلى مكة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18247 ] نشر منذ 12 دقيقة
ان تنفون فانتم كاذبون فقد وصلوه حجيجكم عندنا فكيف تنفون