بالفيديو.. رقص دنيا بطمة يثير السخرية

المهم لي بغا يشوف الفيديو ويحمر به عويناتو يقلب تلفون 😄❤️😍 شكرًا لكم واحبكم والشكر موصول لرجال الأمن 💥💥#سفيرة_القفطان_المغربي #دنيا_بطمه #الله_الوطن_الملك #اكادير

A post shared by @ dunia_batma on Aug 19, 2018 at 7:35pm PDT