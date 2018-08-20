بالفيديو.. رقص دنيا بطمة يثير السخرية

أماني_الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام موسيقى مغربية.

وظهرت ” بطمة ” في الفيديو، وهي تتمايل وترقص وتقوم بحركات غريبة برأسها وفمها، ما جعل الكثير من المتابعين لها يعلقون على المفطع بسخرية شديدة.

وانتقد الجمهور طريقة دنيا بطمة، في بعدما نشرت مقطع فيديو بالمقلوب وعلقت عليه : ” من يريد رؤية المقطع يحمل التلفون بالمقلوب ” ، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للمشاهدين.

يذكر أن ” بطمة ” دائمًا ما تثير الجدل بتصرفاتها وتصريحاتها، وكان أخر هذه الأمور هجومها على ابنة زوجها حلا الترك ووالدتها منى السابر.