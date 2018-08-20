​فورد تقدم نسخة وحيدة من نوعها من موستانج للمزاد الخيري بلون أزرق كونا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يمكن للراغبين في شراء فورد موستانج Bullitt , الاختيارر بين اللون الأخضر هاي لاند والأسود شادو للجسم الخارجي ، ولكن الشركة عادت لتعلن توفر لون أزرق كونا فريد من نوعه لموديل واحد سيتم عرضه للبيع في مزاد خيري ، وستعرض النسخة الخاصة في Woodward Dream Cruise في ديترويت .

ويمكن للراغبين في حضور المزاد الخيري شراء تذاكر بقيمة 10 دولار وسيقام المزاد في 13 نوفمبر المقبل, وبالاضافة لكونها السيارة الوحيد من موستانج Bullitt 2019 بلون أزرق كونا, فهذه الكوبيه ستأتي بعجلات رمادية فريدة من نوعها بدلاً من العجلات السوداء. وفي الداخل ستأتي بتطريز أزرق يضيف مزيد من الألوان للفرش .

وكما في النسخ الأخرى من السيارة, فهي تأتي بمحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 480 حصان بزيادة 20 حصنا عن نسخة GT كما سيتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات. وكانت فورد قد عقدت مزاد خيري في السابق لموستانج Bullitt 2019 في أول نسخها وباعتها بمبلغ 300 ألف دولار خلال مزادات باريت جاكسون في أريزونا.