بالصورة.. حاج يغلبه النعاس بين صخور جبل عرفات

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أحد الحجاج وقد سيطر عليه النعاس بين صخور جبل عرفات .

وأبانت الصورة المتداولة مظلة وحقيبة على جانبي الحاج، في الوقت الذي ظهر وكأنه يغط في سبات عميق.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت دهشة النشطاء، فيما بررا البعض أن التعب والحر أنهكا الرجل؛ فاضطر للاحتماء بالظل وأخذ قسط من الراحة بين صخور الجبل.

الجدير بالذكر أن جموع حجاج بيت الله الحرام استقروا على صعيد عرفات الطاهر، اليوم الإثنين؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.