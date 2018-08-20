مصير الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بعد استبدالها

نايف السالم(صدى):

كشف مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أحمد المنصوري، ماذا يحدث لكسوة الكعبة القديمة بعد استبدالها كل عام.

وأوضح ” المنصوري ” ، أنه يتم الاحتفاظ بالكسوة القديمة بطرق خاصة في مستودع، مشيرًا إلى أنه يتم اتباع عدة إجراءات ونظم المستودعات الحكومية في حفظ الكسوة.

وأضاف، أن هذه الإجراءات تضمن الحفظ الفني المناسب للكسوة، وعدم حدوث التفاعلات الكيميائية أو تسلل البكتيريا إلى الثوب.

وفي حال تم التوجيه بصرف الكسوة لمتاحف أو تقديمها كهدايا، أوضح ” المنصوري ” ، أن هذا الأمر يحدث بعدما يتم اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المستودعات، و بناء على تعميد من السلطة المختصة.

يذكر أن كسوة الكعبة قد تم استبدالها، فجر اليوم، بمشاركة 160 فنياً من مصنع الكسوة، تحت إشراف رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.