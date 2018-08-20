كفى توزع آلاف المساويك والكروت على الحجاج ليكون الحرم بيئة نقية

نايف السالم(صدى):

ضمن مشروع ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) والذي تنفذه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية وزع فريق كفى تحت شعار ( بدلها) الآلاف من المساويك والكروت التثقيفية لزوار وحجاج بيت الله الحرام داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و المشاعر المقدسة .

وأفاد عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة التدخين بإمارة منطقة مكة مدير عام جمعية كفى الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن مشروع ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) والذي انطلق تحقيقاً لإعلان خادم الحرمين الشريفين ( مكة بلا تدخين) يحصد سنوياً المئات من المتعافين من الحجاج والمعتمرين.

وبيّن الشيخ أن فريق كفى يحرص كل الحرص على توعية وتحصين ضيوف الرحمن ويساهم في تهيئة البيئة الروحانية لهم منذ وصولهم ، حيث يتوزعون في ثلاث نقاط وهي مطار الملك عبدالعزيز بجدة ونقطة فرز الحجاج والمعتمرين بحجز الزايدي ومن ثم بساحات الحرم المكي والمشاعر المقدسة ، مشيداً بهذا الفريق الذي يعمل دون كلل على مدار الساعة بقيادة المشرف العام على برنامج الحج بكفى الأستاذ إبراهيم احمد الحمدان ، فيما قدّم خالص الشكر والتقدير لمؤسسة أبو غزاله الخيرية على دعمها اللامحدود.

يذكر أنه استفاد من مشروع ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) خلال شهر رمضان من العام الحالي أكثر من 120 ألف معتمر وزائر والذين زاروا المعارض وحصلوا على الرعاية المطلوبة عبر عيادات كفى الثابتة و المتنقلة والتي تضم طاقماً طبياً متخصصاً مدعوما بأحدث أجهزة الكشف وعلاج الإدمان.