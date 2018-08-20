بالفيديو.. نصائح غذائية لعيد صحي بدون زيادة في الوزن

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن عيد الأضحى مرتبط بالأكلات الدسمة والطواجن والولائم ، وبالتالي، يرتبط بزيادة الوزن، وإجهاد الجهاز الهضمي.

وتقدم الشيف إلهام النعماني خبيرة الطهي، أهم النصائح للاستمتاع بأكلات عيد الأضحى، مع الحفاظ على الصحة، ودون التعرض لارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، أو زيادة في الوزن.

وقالت إلهام ، إن الأكل الصحي هو الخالي من الدهون والسموم البيضاء والسكر ، ولكن نحن في عيد الأضحى علينا أن نقلل قدر الإمكان الأطعمة التي تزيد وزننا أو تعلي السكر وترفع نسبة الكوليسترول .

وتابعت ، علينا تقليل الملح في الطعام ، وتناول وش الفخذه من الضحية لقلة نسبة الدهون بها ، مع زيادة تناول الخضار .