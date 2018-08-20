محمد صلاح برفقة رونالدو في القائمة النهائية لأفضل لاعب بأوروبا

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم المنقضي 2017-2018؛ حيث ضمت القائمة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ودخل محمد صلاح قائمة أفضل عشرة لاعبين؛ قبل أن يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش نجمي ريال مدريد الإسباني؛ فيما قاد ” صلاح ” ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لموسم مميز محليًا حاز خلاله على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا.

ومن المقرر، أن يعلن ” اليويفا ” عن الفائز خلال قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم 30 أغسطس الجاري بإمارة موناكو.