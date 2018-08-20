” وجبة بيتزا ” تنهي حياة عريس وتحرمه رؤية ابنه قبل مولده
شهدت محافظة الجيزة بمصر، مصرع عريس لم يمر على زواجه سوى 7 أشهر، وذلك إثر مشاجرة عنيفة، أطلق عليه النار خلالها ليلقى حتفه على الفور.
وبدأت تفاصيل الواقعة، حين تلقى ” محمد ” ، صاحب الـ 23 عامًا، اتصالاً هاتفيًا من والدة زوجته، طالبته فيها بإحضار وجبة عشاء ” بيتزا ” ، ليذهب في منتصف الليل إلى منزل حماته، وذلك قبل أن يستوقفه شخص مقيم بالطابق الأول، والذي اتهمه بأنه ” لص ” جاء لسرقة العقار.
وتطورت المناقشة بينهما إلى مشادة كلامية حادة تضمنت تراشق بالألفاظ، حتى نزل والد الجار، وتعدى هو ونجله بالضرب على ” محمد ” ، حين سمعت والدة زوجته أصوات الشجار، أسرعت إلى شرفة المنزل لتكتشف سبب تأخره عنها.
وعليه، أبلغت السيدة المسنة الشرطة طالبة الاستغاثة، وعند وصولها، كان زوج ابنتها ” محمد ” قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد أن أخرج والد الجار طبنجة من ملابسه، وأطلق 6 طلقات في الهواء، لترتد في صدر ” محمد ” ، فيسقط قتيلًا.
ومن جانبهم، سارع سكان المنطقة بنقل الشاب إلى أقرب مستشفى، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أوضح أحد أقاربه، أن ابنه سيولد يتيمًا، فوالده توفي قبل مولده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52443 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ، ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
,, حوة حضور شيطان ، اعاذنا الله منه ومن حزة حضوره ,, آمين ,,