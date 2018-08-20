” وجبة بيتزا ” تنهي حياة عريس وتحرمه رؤية ابنه قبل مولده

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الجيزة بمصر، مصرع عريس لم يمر على زواجه سوى 7 أشهر، وذلك إثر مشاجرة عنيفة، أطلق عليه النار خلالها ليلقى حتفه على الفور.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين تلقى ” محمد ” ، صاحب الـ 23 عامًا، اتصالاً هاتفيًا من والدة زوجته، طالبته فيها بإحضار وجبة عشاء ” بيتزا ” ، ليذهب في منتصف الليل إلى منزل حماته، وذلك قبل أن يستوقفه شخص مقيم بالطابق الأول، والذي اتهمه بأنه ” لص ” جاء لسرقة العقار.

وتطورت المناقشة بينهما إلى مشادة كلامية حادة تضمنت تراشق بالألفاظ، حتى نزل والد الجار، وتعدى هو ونجله بالضرب على ” محمد ” ، حين سمعت والدة زوجته أصوات الشجار، أسرعت إلى شرفة المنزل لتكتشف سبب تأخره عنها.

وعليه، أبلغت السيدة المسنة الشرطة طالبة الاستغاثة، وعند وصولها، كان زوج ابنتها ” محمد ” قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد أن أخرج والد الجار طبنجة من ملابسه، وأطلق 6 طلقات في الهواء، لترتد في صدر ” محمد ” ، فيسقط قتيلًا.

ومن جانبهم، سارع سكان المنطقة بنقل الشاب إلى أقرب مستشفى، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أوضح أحد أقاربه، أن ابنه سيولد يتيمًا، فوالده توفي قبل مولده.