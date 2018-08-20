مصادرة 186 كيلو من المعسلات والجراك المخالف بمحلات في طريف
انطلقت جولة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الحدود الشماليه بالتعاون مع بلدية محافظة طريف وشرطة محافظة طريف في تمام الساعه الخامسه مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١٢/٨وانتهت الجولة في تمام الساعه العاشره مساءً .
وقد تم المرور على جميع محلات بيع الجراك و المعسل في محافظة طريف وعددها ٩ محلات وتم رصد العديد من المخالفات تمثلت في بيع تبغ اقل من ٥٠٠ جرام وتم مصادرة ما يقارب ١٨٦ كيلو من المعسلات والجراك المخالف لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي (م٥٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ .
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