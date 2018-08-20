مصادرة 186 كيلو من المعسلات والجراك المخالف بمحلات في طريف

سلطان الهوير(صدى):

انطلقت جولة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الحدود الشماليه بالتعاون مع ⁧‫بلدية محافظة طريف‬⁩ وشرطة محافظة طريف في تمام الساعه الخامسه مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١٢/٨‏وانتهت الجولة في تمام الساعه العاشره مساءً .

‏وقد تم المرور على جميع محلات بيع الجراك و المعسل في محافظة طريف وعددها ٩ محلات ‏وتم رصد العديد من المخالفات تمثلت في بيع تبغ اقل من ٥٠٠ جرام ‏وتم مصادرة ما يقارب ‏١٨٦ كيلو من المعسلات والجراك المخالف لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي (م٥٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ .