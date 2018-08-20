أمير تبوك يواسي المهندس محمد حسني هاشم في وفاة ابنته

محمود البلوي(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم وكيل التشييد والبناء بامانة منطقة تبوك بوفاة ابنته رحمها الله وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته اعرب المهندس محمد حسني هاشم عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر سائلاً الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.