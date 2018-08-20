” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

حذرت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، أهالي منطقة المدينة المنورة ” الهندية، الأكحل، الفريش، وادي ريم، ابيار الماشي ” يشمل الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الموافق 20/8/2018 من الساعة 16.00 حتي الساعة 20.00 من نفس اليوم.