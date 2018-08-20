وقف انتاج تويوتا فيرسو في أوروبا بسبب المبيعات

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة تويوتا وقف انتاج سيارتها فيرسو الـMPV في أوروبا ، والسيارة ترتبط بصورة أساسية بموديلات كورولا فيرسو التي قدمت في اليابان لأول مرة في 1997 ، ومرت السيارة بجيلين قبل أن يتم اسقاط اسم كورولا من اسم الموديل وأطلقت فيرسو الـMPV في معرض فرانكفورت في عام 2009 باسمها منفردة.

وعلى مدار التسع سنين الماضية ، توفرت السيارة بمحركات بنزين وديزل عديدة ولكنها لم تأتي في صورة هايبرد . وحسب الأرقام الرسمية, فتويوتا باعت 821 نموذج من السيارة فيرسو في النصف الأول من 2018 وهو امر بالتأكيد سارع في عملية وقف انتاج السيارة.

وللأسف فالسيارة تراجعت بصورة كبيرة خلف منافسيها الأكثر ابتكاراً في السنوات الأخيرة, كما تسبب انتشار الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات في سرعة انهاء حياة السيارة بجانب بعض منافسيها بعد أن أعلنت أوبل وقف موديل زافيرا تورر المنافس لفيرسو بسبب ضعف المبيعات في أوروبا.