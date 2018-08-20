” يوم عرفة ” يحتل المركز الأول على ” الترند “

علي القحطاني(صدى):

احتل هاشتاج “يوم عرفة ” المركز الأول على ” الترند ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث بلغت عدد التغريدات عليه أكثر من مليون تغريدة.

وتداول المغردون خلاله الأدعية والصور الخاصة بيوم عرفة، معبرين عن مشاعرهم في ذلك اليوم الذي هو أفضل يوم عند الله، كما نشروا رسائل توعوية ومشاعر روحانية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصورًا حية عن وقوف الحجاج على جبل الرحمة بمشعر عرفة.

ومن الجدير بتالذكر، أن مشعر عرفة شهد توافد الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى لقضاء ركن الحج الأعظم، فيما بلغ إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين، 2,368,873 حاجًا من 165 جنسية.