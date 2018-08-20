بالصور.. في عمليتين منفصلتين.. إحباط تهريب كميات من الحبوب المخدرة بعسير

أبها(صدى):

نجح رجال الأمن في مخفر شرطة ثربان، التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، في ضبط كميات من حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر، في عمليتين منفصلتين، مساء أمس الأحد.

وضبطت قوات الأمن في العملية الأولى، مركبة من نوع ” شفروليه ” من موديل 2005 ، كانت تُقل شابين في العقد الثالث من عمرهما، بحوزتهما 170 حبة مخدرة، إلى جانب مبالغ مالية وعدد من الهواتف النقالة.

أما العملية الثانية، فتمكن خلالها رجال الأمن من ضبط مركبة من نوع ” أكسنت هونداي ” من موديل 2010، كان يقودها شاب في العقد الثالث من العمر، بحوزته إصبع وقطعة حشيش مخدر، بالإضافة لـ 9 حبات كبتاجون مخدرة.

جدير بالذكر، أنه قد تم اتخاذ اللازم في العمليتين، فيما تمت إحالة الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.