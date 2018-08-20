قصة فتاة وشاب تأثرا بالطواف حول الكعبة والأذان فأعلنا إسلامهما

عادل الحربي (صدى):

هناك الكثير من القصص عن أشخاص أعلنوا إسلامهم تأثرًا بأخلاق الإسلام والعبادات؛ فيشرح الله صدرهم له ” فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ” .

ومن بين تلك القصص، قصّ حاج بريطاني أسلم على يديه أكثر من 300 بريطاني، قصة فتاة وشاب بريطانيين، أحدهما أسلم بعدما سمع الأذان في المسجد الأقصى، والآخر أسلم لانبهاره بمشهد الطواف حول الكعبة المشرفة.

وسرد الحاج الداعية قائلًا، إن فتاة قدمت إلى مسجدهم في بريطانيا، وذكرت له أن قلبها تعلق بالإسلام، أثناء سفرها إلى فلسطين في رحلة سياحية؛ حيث سمعت صوت الأذان في المسجد الأقصى، وشعرت بارتياح كبير وقتها.

وبدأت الفتاة تسمع الأذان وتلاوة القرآن مرارًا بعدها، فتأثرت بهما، فقررت اعتناق الإسلام، بعدما تعرفت عليه أكثر؛ فيما أتى شاب مسيحي إليه، يسأل عن الإسلام، وعرف منه بعض المعلومات، ولكن بعدما شاهد مقطعًا للمسلمين وهم يطوفون حول الكعبة، فتعجب من طوافهم، واصطفافهم صفًا واحدًا عند إقامة الصلاة، وتأديتهم لها بتناغم وانتظام تام، فأعلن إسلامه على الفور.