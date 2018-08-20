ضبط وافد يمني بحوزته 470 حزمة قات

عادل الحربي(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط ” وافدًا ” يمني الجنسية، وبحوزته 470 حزمة قات.

وبالتطرق للتفاصيل، قام رجال الأمن بنقطة ” المظيلف- دوقة ” ، باستيقاف مركبة يستقلها ” وافد ” يمني، وعند تفتيشها عُثر على 470 حزمة قات، وعند الاستعلام عن أرقام اللوحة اتضح أنها سيارة مسروقة.

يُذكر أنه تم التحفظ على قائد المركبة ومصادرة المضبوطات، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.