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  3. ضبط وافد يمني بحوزته 470 حزمة قات
  • نشر : منذ 50 دقيقة
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  • حوادث

ضبط وافد يمني بحوزته 470 حزمة قات

ضبط وافد يمني بحوزته 470 حزمة قات
عادل الحربي(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط ” وافدًا ” يمني الجنسية، وبحوزته 470 حزمة قات.

وبالتطرق للتفاصيل، قام رجال الأمن بنقطة ” المظيلف- دوقة ” ، باستيقاف مركبة يستقلها ” وافد ” يمني، وعند تفتيشها عُثر على 470 حزمة قات، وعند الاستعلام عن أرقام اللوحة اتضح أنها سيارة مسروقة.

يُذكر أنه تم التحفظ على قائد المركبة ومصادرة المضبوطات، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 49 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 49 دقيقة

ينبغي التشدد في حسابه وعدم التهاون معه

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 31 دقيقة

ليش كذا هاذا جزاء البلد الي غمركم بخيراتة وضحى باغلا مايملك من شباب ومال ومازال وتردون الحسنة بلسيئة عليكم لعنت الله والعالمين اجمعين خونة والله انك حوثي كلب

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