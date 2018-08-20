ضبط وافد يمني بحوزته 470 حزمة قات
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط ” وافدًا ” يمني الجنسية، وبحوزته 470 حزمة قات.
وبالتطرق للتفاصيل، قام رجال الأمن بنقطة ” المظيلف- دوقة ” ، باستيقاف مركبة يستقلها ” وافد ” يمني، وعند تفتيشها عُثر على 470 حزمة قات، وعند الاستعلام عن أرقام اللوحة اتضح أنها سيارة مسروقة.
يُذكر أنه تم التحفظ على قائد المركبة ومصادرة المضبوطات، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.
طلال[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 49 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في
محمد[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 49 دقيقة
ينبغي التشدد في حسابه وعدم التهاون معه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1984 ] نشر منذ 44 دقيقة
شين وقوي عين
شيخين1[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 31 دقيقة
ليش كذا هاذا جزاء البلد الي غمركم بخيراتة وضحى باغلا مايملك من شباب ومال ومازال وتردون الحسنة بلسيئة عليكم لعنت الله والعالمين اجمعين خونة والله انك حوثي كلب