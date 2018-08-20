رجل يمنع زوجته من الدراسة الجامعية بعد مشاهدة محادثتها مع زملائها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها، مبررة ذلك بأن زوجها منعها من الذهاب لامتحاناتها بالجامعة ومن زيارة أهلها أو استضافتهم في بيتها.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت السيدة: ” لقد اتفقنا قبل الزواج أن أكمل سنتي الاخيرة بالجامعة في بيته، إلا أنه منعنى من ذهابى للجامعة، ومنعًا للمشاكل قررت الذهاب في مواعيد الامتحانات فقط ” .

وتابعت: ” وبرغم ذلك لم أسلم من أذيته فانهال علي بالضرب المبرح وحبسنى ومنعنى عن الامتحانات، ولم يكتف بذلك بل منعني من زيارتي لأهلي او استضافتهم في بيتي ” .

في حين كان للزوج رأي آخر، حيث قال ” الزوج ” أن السبب الحقيقي وراء منعه لزوجته الذهاب للامتحانات؛ هو أنه شاهد محادثاتها المنحلة بينها وبين زملائها الشباب في الجامعة، بالإضافة لخروجها معهم إلي الكافيهات والمطاعم بدون إذنه.

وأضاف ” الزوج ” : ” واجهتا بما وجدت وكان ردها أنا حرة، لذا قررت اللجوء لأهلها إلا أنهم كذبوني واتهموني بتشويه سمعتها ووقفوا بجانبها ” .