رجل يمنع زوجته من الدراسة الجامعية بعد مشاهدة محادثتها مع زملائها
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها، مبررة ذلك بأن زوجها منعها من الذهاب لامتحاناتها بالجامعة ومن زيارة أهلها أو استضافتهم في بيتها.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت السيدة: ” لقد اتفقنا قبل الزواج أن أكمل سنتي الاخيرة بالجامعة في بيته، إلا أنه منعنى من ذهابى للجامعة، ومنعًا للمشاكل قررت الذهاب في مواعيد الامتحانات فقط ” .
وتابعت: ” وبرغم ذلك لم أسلم من أذيته فانهال علي بالضرب المبرح وحبسنى ومنعنى عن الامتحانات، ولم يكتف بذلك بل منعني من زيارتي لأهلي او استضافتهم في بيتي ” .
في حين كان للزوج رأي آخر، حيث قال ” الزوج ” أن السبب الحقيقي وراء منعه لزوجته الذهاب للامتحانات؛ هو أنه شاهد محادثاتها المنحلة بينها وبين زملائها الشباب في الجامعة، بالإضافة لخروجها معهم إلي الكافيهات والمطاعم بدون إذنه.
وأضاف ” الزوج ” : ” واجهتا بما وجدت وكان ردها أنا حرة، لذا قررت اللجوء لأهلها إلا أنهم كذبوني واتهموني بتشويه سمعتها ووقفوا بجانبها ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52440 ] نشر منذ 50 دقيقة
المثل قال :: اللحمه من جسمك اليا اوذتك اقطعها وارمها ,,