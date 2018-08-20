التونسي بن قاسم: مسؤولو بي إن سبورت طالبوني بحذف التغريدة مقابل توظيفي

حمود العنزي(صدى):

كشف الشاب التونسي محمد بن قاسم، عن تلقيه اتصالات كثيرة من قِبل مسؤولين بقناة ” بي إن سبورت ” القطرية، وعرضوا عليه خلالها مغريات كثيرة مطالبينه بحذف تغريدته التي دافع فيها عن المنتخب السعودي، مؤكدين له أنه إذا حذفها سيوظفونه بالقناة.

وأكد ” بن قاسم ” ، أنه رفض كل ما عُرض عليه من قِبل القناة القطرية، إيمانًا منه بما تعنيه المملكة للعرب والمسلمين وخاصة تونس، التي يعمل عدد كبير من أبنائها بالمملكة.

وأوضح الشاب التونسي، الذي وصل إلى مكة المكرمة مؤخرًا لأداء فريضة الحج، بعد أن منحته سفارة المملكة بتونس تأشيرتي حج له ولوالدته، أن أمه لم تحضر معه، بل قامت بإهداء تأشيرتها لوالده، لتشوقه الشديد للحج.

وأبان ” بن قاسم ” ، أن تغريدته التي دافع فيها عن ” الأخضر ” عقب خسارته في افتتاح المونديال أمام روسيا، جاءت للرد على بعض الشامتين، وأيضًا لتوضيح أن ما تناوله بعض الإعلاميين لا يمثل شعب تونس المعروف عنه حبه لأشقائه العرب، خاصة الشعب السعودي، مضيفًا: ” أننا جميعًا شعب واحد نتألم ونفرح معًا ” .

جدير بالذكر، أن الشاب التونسي ” محمد بن قاسم ” ، كان قد كتب تغريدة عبر من خلالها عن حبه الشديد للمملكة، مؤكدًا فيها أنه وجميع أهل قريته كانوا يتمنون فوز المملكة في منافسات كأس العالم بروسيا 2018م.