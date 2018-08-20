دوري المحترفين ينتظر عودة نيفيز

نواف السالم(صدى):

ينتظر دوري المحترفين، عودة اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز، لاعب كروزيرو الحالي، والهلال السابق.

وأكد وكيل أعمال اللاعب، لياندرو ليما، أن اللاعب البرازيلي يمتلك عروض عدة من منطقة الخليج والمملكة، لافتًا إلى أن جميع الاحتمالات مطروحة، قبل إغلاق فترة الانتقالات؛ فيما رفض نائب رئيس نادي كروزيرو، عرضًا من منطقة الخليج لضم ” نيفيز ” .

وأشار إلى أن العرض كان يبلغ 3 ملايين يورو، مؤكدًا بأنه لن يقبل بعروض لبيع عقد اللاعب، بأقل من 9 ملايين؛ فيما شارك اللاعب في هذا الموسم مع فريقه في 34 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، آخرها كان في شباك سانتوس.