بالفيديو.. الكشف عن موعد انطلاق السوق الخاص بالتمور بروضة سدير
صرح حمد الوائلي، رئيس بلدية روضة سدير، بأنه من المقرر انطلاق سوق خاص بالتمور في ” روضة سدير ” ، بعد عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت إحدى مقاطع الفيديو أن خراف تمور مزارع ” سدير ” تتوفر بسوق الخضار والفواكه بـ ” حوطة سدير ” بأسعار رخيصة جدًا والباعة أبناء سدير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52440 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين خير ياهل سدير ,,
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 15 دقيقة
ربي يوفقكم يااهل سديربيت شعر مني لكم يااهل سدير والقصيم
احبكم يااهل القصيم … يمين والله العظيم.