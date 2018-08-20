بالفيديو.. الكشف عن موعد انطلاق السوق الخاص بالتمور بروضة سدير

عادل الحربي (صدى):

صرح حمد الوائلي، رئيس بلدية روضة سدير، بأنه من المقرر انطلاق سوق خاص بالتمور في ” روضة سدير ” ، بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت إحدى مقاطع الفيديو أن خراف تمور مزارع ” سدير ” تتوفر بسوق الخضار والفواكه بـ ” حوطة سدير ” بأسعار رخيصة جدًا والباعة أبناء سدير.

