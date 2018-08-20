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بالفيديو.. الكشف عن موعد انطلاق السوق الخاص بالتمور بروضة سدير

بالفيديو.. الكشف عن موعد انطلاق السوق الخاص بالتمور بروضة سدير
عادل الحربي (صدى):

صرح حمد الوائلي، رئيس بلدية روضة سدير، بأنه من المقرر انطلاق سوق خاص بالتمور في ” روضة سدير ” ، بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت إحدى مقاطع الفيديو أن خراف تمور مزارع ” سدير ” تتوفر بسوق الخضار والفواكه بـ ” حوطة سدير ” بأسعار رخيصة جدًا والباعة أبناء سدير.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52440 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين خير ياهل سدير ,,

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 15 دقيقة

ربي يوفقكم يااهل سديربيت شعر مني لكم يااهل سدير والقصيم
احبكم يااهل القصيم … يمين والله العظيم.

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