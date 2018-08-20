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” الأخضر ” يخسر بثلاثية نظيفة من كوريا الشمالية بدورة الألعاب الآسيوية

” الأخضر ” يخسر بثلاثية نظيفة من كوريا الشمالية بدورة الألعاب الآسيوية
نواف السالم(صدى):

تلقى المنتخب الوطني تحت 21 عامًا هزيمة قاسية من منتخب كوريا الشمالية؛ خلال مواجهتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الآسيوية.

وأحرز المنتخب الكوري الشمالي ثلاثة أهداف دون رد في مرمى ” الأخضر ” خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية ” جاكرتا ” وتستمر فعالياتها حتى يوم 2 سبتمبر القادم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 1 ساعة

🤦🤦🤦🤦🤦

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة

مافي فرحه مطلقاً ؟!!!

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