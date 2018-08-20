تعذر ضم الهلال لنجم بنفيكا

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نجم بنفيكا البرتغالي، اللاعب اليوناني أندرياس ساماريس، رفض الرحيل لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ رغم قيمته المالية الكبيرة.

وأشارت إلى أن مدرب الهلال، خورخي جيسوس، أراد التعاقد مع لاعبه السابق، ليكون الخيار الأول له في خط الوسط الدفاعي للفريق، لكن اللاعب اليوناني رفض العرض؛ بسبب بعض الظروف العائلية، ورغبة اللاعب في الاستقرار.

ومن الجدير بالذكر، أن بنفيكا، اشترط على ساماريس، في حال رغبته بالانتقال على سبيل الإعارة إلى الزعيم، أن يجدد عقده لمدة موسمين أو ثلاثة، للسماح له بالرحيل إلى المملكة، لكن رغبة اللاعب في الاستقرار، عطلت عملية انتقاله.