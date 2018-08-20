” الصحة ” تحذر الحجاج من استخدام أمواس الحلاقة أكثر من مرة تفاديا للعدوى

علي القحطاني (صدى):

أطلقت وزارة الصحة، تحذيرًا لحجاج بيت الله الحرام، من استخدام أمواس الحلاقة التي تُستخدم أكثر من مرة، وذلك تفاديًا لانتقال الأمراض المعدية، ومنها: ” التهاب الكبد الفيروسي ” ب وج ” وغيرها.

وناشدت الوزارة، ضيوف الرحمن، بأخذ الحيطة والحذر عند حلاقة الرأس بعد رمي جمرة العقبة يوم غد العيد، لافتة إلى أنه يفضل حمل الحاج لأدواته الخاصة التي تستخدم أثناء الحلاقة، لضمان حلاقة آمنة ونظيفة.

وأوضحت ” الصحة ” ، أنه في حال تعذر وجود أدوات خاصة بالحاج، فعليه التأكد قبل بدء الحلاقة أنه تم تغيير موس الحلاقة بموس جديد وتعقيمه جيدًا أمامه، منبهة على الحاج بألا يطأ الأمواس الملقاة على الأرض في أماكن الحلاقة.

فيما أكدت الوزارة، على ضرورة استخدم الأمواس ” ذات المقبض ” ، التي تستعمل لمرة واحدة، فضلًا عن تجنب المشاركة في استخدام أمواس الحلاقة التي يتم تغيير شفرة الحلاقة بعد كل شخص، وكذلك فُرش إزالة بقايا الشعر وقطع الإسفنج، مشددة على ضرورة مطالبة الحاج للحلاق بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون، قبل الحلاقة أو التقصير.