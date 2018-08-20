رفع 5 مخالفات بالمرور إلى 10 آلاف ريال
كشفت التعديلات الجديدة لنظام المرور، بقرار من مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأعلى للغرامة المالية المترتبة على 5 مخالفات إلى 10 آلاف ريال، فيما تم رفع قيمة غرامة مخالفات الحد الأعلى للسرعة إلى 2000 ريال في بعض الحالات.
وصنفت مخالفات السرعة إلى عدة فئات حسب السرعة الزائدة عن الحد المسموح به في الطرق العامة؛ بينما من بين الغرامات المالية التي تصل من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال؛ هي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى، القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة، كما أن من بين المخالفات استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52443 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ايش بقى ماظهر من عمليات السلب الغير مبرر ………………….؟
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 2 ساعتين
بريح راسي وبخليها مشاويري على الليموزين و أوبر وبشتري دباب مشاوير قصيرة وبس هذى وصل الله وبارك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30841 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
فتى نجد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا طريق القصيم المدينه لم ترفع السرعه الى ١٤٠ والمسافه ٥٠٠ ك والقصيم الرياض المسافه ٣٧٥ اقل مسافه رفعة الى ١٤٠ والولويه للمسافه الابعد هي المفترض ترفع السرعه لها لتقليص الوقت ولكي لايرقد السايق من طول المسافه قد تسبب حوادث
شيخين1[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله السكرااااااان الي يسوق السيارة ويتسبب في حادث يستاهل اكثرغرامة فوق العشرة الاف مع السجن وحجز المركبة لانهم تسببو في ازهاق كثير من الابرياء
تعليق[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 35 دقيقة
نبغى التهور 100الف وسجن وحجز السيارة وكذلك صغار السن والقيادة بدون رخصة قيادة حفاظآ على ارواح الابرياء
qlq[ عدد التعليقات: 3749 ] نشر منذ 14 دقيقة
…
ع القوة