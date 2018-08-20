رفع 5 مخالفات بالمرور إلى 10 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت التعديلات الجديدة لنظام المرور، بقرار من مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأعلى للغرامة المالية المترتبة على 5 مخالفات إلى 10 آلاف ريال، فيما تم رفع قيمة غرامة مخالفات الحد الأعلى للسرعة إلى 2000 ريال في بعض الحالات.

وصنفت مخالفات السرعة إلى عدة فئات حسب السرعة الزائدة عن الحد المسموح به في الطرق العامة؛ بينما من بين الغرامات المالية التي تصل من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال؛ هي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى، القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة، كما أن من بين المخالفات استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.