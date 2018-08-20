الجوازات تصدر 19 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الحج

عرفات(صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (19) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيميَن نقلوا حجاجاً بدون تصريح.

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل .

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:

– فهد عبدالله حمود الشمري: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

– نواف راشد شعف البقمي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

– قاسم علي صالح محجم : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– منير شباب مطيلق العتيبي : السجن 15 يوماً وغرامة 160 ألف ريال مع التشهير.

– إبراهيم محمد صالح آل سويدان: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

– هادي محمد صال آل سويدان : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.

– محمد عمير شداد العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 125 ألف ريال مع التشهير.

– أحمد نامي مليح العلوي : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

– عمر محمد الصمداني: السجن 15 يوماً وغرامة 275 ألف ريال مع التشهير.

– حسن محمد الصمداني: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.

– عبدالرحمن فضي مبارك العوفي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

– أحمد عبدالرحمن سعد العصيمي: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

– عبدالمجيد نافع وصل الله الصالحي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

– طارق محمد حمدان الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

– عبدالهادي بلاسي محمد محمد: السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير والترحيل.

– محمد سنالله مالك كريم: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

– هايف سفران سفر الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 120 ألف ريال مع التشهير.

– محمد أمير شافي محمد : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– مرضي ساري العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 120 ألف ريال مع التشهير.

– عبدالعزيز علي عبدالله العقيلي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك .