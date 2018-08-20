إعلامي أوكراني حاج: جهود المملكة في خدمة الحجاج لاتعد ولا تحصى

عرفات(صدى):

قال الدكتور الإعلامي محمد فرج الله، الأوكراني من أصول فلسطينيىة، وهو أحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، أن جهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما لا تعد ولا تحصى، مؤكدًا أن ما ينقله الإعلام اليوم عنها ” غير مُرضٍ ” .

وأكد ” فرج الله ” ، الذي يعمل رئيسًا لتحرير إحدى الصحف الأوكرانية التي تصدر باللغة العربية، أن المملكة تنفق الملايين من أجل تطوير الحرمين والمشاعر المقدسة لخدمة للإسلام والمسلمين، ومن منطلق رسالتها العالمية، مضيفًا: ” سأنقل ما تقدمه المملكة للحجاج عبر صفحات صحيفة أوكرانيا، وأترجمها بلغات مختلفة منها العربية والروسية والإنجليزية ” .

فيما ثمّن الإعلامي الأوكراني ما تقدمه المملكة للحجاج، وحرصھا على أمنھم، فضلًا عن تقديم التسهیلات اللازمة لهم منذ لحظة قدومھم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

جدير بالذكر، أنه قد أتى ذلك خلال حديثه بمشعر عرفات، في مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.