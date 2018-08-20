جموع غفيرة تشيع جثمان شاب ضحية خطأ طبي بالعقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

قامت جموع غفيرة من المواطنين تخطى عددهم الـ1500 شخص، أول من أمس، بتشييع جثمان الشاب عبدالله سالم الغامدي المشتبه بوفاته بخطأ طبي، وذلك بجامع بهر التابع لمحافظة العقيق.

ووري جثمان الشاب بمقبرة بهر وكان الحضور اللافت من أقاربه وزملائه، فيما بدأت القصة بدخوله إلى مستشفى العقيق لأخذ علاج وخروجه جثة هامدة.

ولم يتمالك والده نفسه، عند الوقوف على الدفن، حيث كاد يسقط أكثر من مرة ليتم عضده من قبل أقاربه الذين ذكروا أن الشاب كان بارًا بوالديه، وكان حديث الوظيفة العسكرية التي لم يمض فيها أكثر من سنة.

وأكد أقارب الشاب المتوفى أنه كان يراجع بوالدته المصابة بمرض السرطان وتخضع للعلاج بالجلسات الكيماوية؛ بينما تحقق اللجنة الشرعية بصحة الباحة، والمكونة من عدد من الاستشاريين من عدة مستشفيات بالمنطقة في أسباب وفاته.