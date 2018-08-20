ساعات تفصل انضمام جوليانو للنصر

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر، أن صانع ألعاب نادي فناربخشة التركي اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور، تفصله ساعات عن الانضمام لنادي النصر، لافتةً إلى أن ذلك خلال 48 ساعة وتقديمه الجمعة للجماهير بجانب الزملاء الجدد في صفوف الفريق.

ومن المنتظر، أن يدفع النصر مبلغ يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البرازيلي، الذي شارك في 25 لقاء في الدوري الأوروبي مع فريق فناربخشة وسجل 10 أهدافًا وصنع مثلها.

وفي السياق نفسه، تابع اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور مواطنيه الثنائي البرازيلي برونو أوفيني وبيتروس من خلال حسابه الرسمي عبر إنستجرام؛ مما يؤكد اقترابه من صفوف العالمي.