بالصور.. أهالي مكة يستعيدون ذكريات انتقال أجدادهم إلى الحج بالجمال المزينة

نايف السالم(صدى):

وثقت عدة صور، قيام عدد من أهالي مدينة مكة المكرمة، بالانتقال لتأدية مناسك الحج بواسطة قوافل الجمال المُزينة.

ولقيت هذه الطريقة لنقل الحجاج ترحيبًا واسعًا من الجميع، حيث تجمّع عندها بعض الحجاج، والتقطوا معها الصور التذكارية، متذكرين بذلك كيف كان ينتقل الحجاج إلى مكة المكرمة قديمًا.

وأعادت ” الجمال المُزينة ” إلى ذاكرة الحجاج الموجودين في مشعر عرفات اليوم الاثنين، الطريقة التي كان ينتقل بواسطتها الأجداد إلى الحج، وذلك من خلال قوافل الجمال التي كانت تقطع آلاف الكيلومترات، وتستغرق أشهر للوصول إلى الحج من مختلف المناطق.