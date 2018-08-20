8 أهداف تفصل إدواردو عن تخطي ” نيفيز “

ماجد محمد(صدى):

اقترب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، من تخطي رقم البرازيلي تياجو نيفيز؛ عقب تسجيله هدف فوز الزعيم في السوبر أمام الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

وتمكن إدواردو من التسجيل بعد غياب لفترة طويلة منذ إصابته فى ديسمبر 2017 بنهائى دورى أبطال آسيا بقطع فى الرباط الصليبي؛ حيث وصل للهدف رقم 51 بقميص الهلال منذ انتقاله لصفوف الفريق في يوليو 2015، قادمًا من نادى نيس الفرنسى.

ويفصل كارلوس إدواردو 8 أهداف فقط، للحاق بالبرازيلي تياجو نيفيز الذي سجل 59 هدفًا مع الهلال؛ حيث بلغت أهداف إدواردو 51 هدفًا مع الزعيم.