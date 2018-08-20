مصرع جندي أمريكي وإصابة آخرين إثر تحطم مروحية بالعراق

بغداد(صدى):

كشف التحالف الدولي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخرين، في حادث تحطم مروحية في العراق.

جاء ذلك بعد أن أكد المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل شون رايان، أمس الأحد، أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع الكولونيل شون رايان: ” سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها ” ، مضيفًا أنه بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكريًا، فإن السبب الرئيسي هو تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن القوات الأمريكية ستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب.

فيما أكد المتحدث باسم التحالف الدولي، أن تنظيم ” داعش ” ليس لديه قدرات عسكرية في العراق، الا أن التحالف قلق بشأن ” جيوبه ” الصغيرة.